«Ъ»: у шести членов ЛДПР в Хабаровске прошли обыски

Первый вице-спикер краевой думы и глава фракции ЛДПР Сергей Зюбр заявил, что у шестерых членов отделения ЛДПР Хабаровского края прошли обыски. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Они были начаты после задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала. По словам Зюбра, обыски были проведены в квартирах, гаражах и машинах депутатов.

Он также сказал, что два депутата Законодательной Думы были задержаны и сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Зюбра добавил, что в скором времени вопрос об их аресте рассмотрят в суде.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.

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