Под Тулой нашли примотанное к дереву тело мужчины

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В Тульской области в лесу нашли тело 32-летнего мужчины, примотанного скотчем к стволу дерева, пишет региональное управление Следственного комитета.

«Тело мужчины обнаружено в лесном массиве, расположенном неподалеку от города Богородицка Тульской области, привязанное к дереву лентой-скотч», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают следователи, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело.

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