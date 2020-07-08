Под Тулой нашли примотанное к дереву тело мужчины
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В Тульской области в лесу нашли тело 32-летнего мужчины, примотанного скотчем к стволу дерева, пишет региональное управление Следственного комитета.
«Тело мужчины обнаружено в лесном массиве, расположенном неподалеку от города Богородицка Тульской области, привязанное к дереву лентой-скотч», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают следователи, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело.
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