Верзилов сообщил об очередном задержании

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали в Москве, когда он покинул эфир радиостанции «Эхо Москвы», об этом сообщил сам Верзилов в своем Twitter.

По словам Верзилова, его задержали следователи Управления по особо важным делам и везут на обыск. Он также выразил недоумение из-за того, что это уже шестой обыск с его участием.

Накануне Верзилов стал фигурантом уголовного дела о втором гражданстве, о котором он не уведомил власти в законном порядке.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил издателя портала «Медиазона» к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.

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