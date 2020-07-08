Верзилов сообщил об очередном задержании
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Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали в Москве, когда он покинул эфир радиостанции «Эхо Москвы», об этом сообщил сам Верзилов в своем Twitter.
По словам Верзилова, его задержали следователи Управления по особо важным делам и везут на обыск. Он также выразил недоумение из-за того, что это уже шестой обыск с его участием.
Накануне Верзилов стал фигурантом уголовного дела о втором гражданстве, о котором он не уведомил власти в законном порядке.
Ранее Мещанский суд Москвы приговорил издателя портала «Медиазона» к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.
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