ГИТИС составит список неадекватных абитуриентов для творческих вузов

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) составит и передаст в другие творческие вузы список абитуриентов, которые при поступлении вели себя неадекватно. Об этом ТАСС сообщил ректор института Григорий Заславский.

Отмечается, что ранее Заславский столкнулся с неадекватным поведением поступающих на прослушиваниях.

«Молодой человек представил трюк с выстрелом себе в грудь, девушка попыталась распылить в зале содержимое газового баллончика, у троих человек на входе были изъяты ножи», — говорится в сообщении.

Ректор ГИТИС выразил мнение, что кроме опасности поведения таких поступающих, их выступления выглядят вторично и «неталантливо».

Заславский считает, что абитуриенты, которые пытаются поступить в ГИТИС, одновременно подают документы в ВГИК, ВТУ им. Щепкина, Театральный институт им. Бориса Щукина и Школу-студию МХАТ.

«Мы подумали о том, чтобы составить список этих опасных абитуриентов и обмениваться друг с другом», — сказал Заславский.

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