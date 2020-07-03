Путин считает народ главным гарантом стабильности в России

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заявил, что народ является главным гарантом стабильности в России. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Во время этой встречи к российскому лидеру обратилась депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она рассказала, что поступает огромный поток писем, в которых люди не только выражают слова благодарности Путину, но и отмечают, что связывают с ним и стабильность в России.

Глава государства, комментируя это, заявил, что российский народ может принимать ответственные решения, связанные с поддержкой поправок в Основной закон страны.

«Люди сердцем почувствовали, что то, что было предложено и самими гражданами России, рабочей группой, депутатами парламента, что это востребовано и нужно стране», — сказал в ответ Путин.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам. Явка составила 67,97%, за поправки проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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