Мурашко: возвращение к полноценной жизни начнется не раньше февраля 2021 года

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что возвращение к полноценной жизни в стране маловероятно до февраля следующего года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, нормальная жизнь включает в себя походы на концерты, перелеты, полноценную работу и полноценный отдых.

«На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля», — выразил мнение министр.

Мурашко отметил, что должна быть разорвана цепочка передачи вируса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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