В Петербурге военного эксперта признали виновным в госизмене
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Городской суд Санкт-Петербурга приговорил военного эксперта Владимира Неелова к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Он обвиняется по статье 275 УК РФ о госизмене.
Следствие выяснило, что за некоторую сумму денег Неелов раскрыл данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ немецкой консалтинговой фирме.
Неелов дал признательные показания, добавив, что не считал эти данные секретными.
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