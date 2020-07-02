В Петербурге военного эксперта признали виновным в госизмене

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил военного эксперта Владимира Неелова к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Он обвиняется по статье 275 УК РФ о госизмене.

Следствие выяснило, что за некоторую сумму денег Неелов раскрыл данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ немецкой консалтинговой фирме.

Неелов дал признательные показания, добавив, что не считал эти данные секретными.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава отдела полиции Курской области задержан за госизмену

— Госизмена на Урале: арестован помощник полпреда президента