Подозреваемый в подготовке теракта арестован во Владикавказе
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Во Владикавказе арестовали подозреваемого в подготовке теракта сторонника «Исламского государства» (организация запрещена в России)*, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Северной Осетии.
Мужчина признал свою вину, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе. По данным службы, сторонник ИГ* готовил взрыв у одного из административных зданий города.
*Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах.
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