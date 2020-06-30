Подозреваемый в подготовке теракта арестован во Владикавказе

Во Владикавказе арестовали подозреваемого в подготовке теракта сторонника «Исламского государства» (организация запрещена в России)*, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Северной Осетии.

Мужчина признал свою вину, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе. По данным службы, сторонник ИГ* готовил взрыв у одного из административных зданий города.

*Исламское государство — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе