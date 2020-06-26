Путин заявил, что вывозные рейсы для россиян продолжатся

Президент России Владимир Путин заявил, что работа по вывозу всех россиян, желающих вернуться на родину из-за границы, будет продолжена. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы же не можем своих граждан за границей оставить, поэтому эта работа будет продолжена, а с учетом того, что и как складывается в каждом регионе, конкретно будут приниматься решения и по этим оставшимся пока за границей гражданам», — сказал он.

Глава государства добавил, что правительство будет вывозить всех, кто захочет вернуться на родину, с соблюдением соответствующих санитарных правил в тех местах, куда они будут возвращаться.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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