Российский посол в Бельгии Александр Токовинин заявил, что россияне пока не смогут совершить перелет на территории стран Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Россия не попала в список стран, из которых разрешен въезд в ЕС с 1 июля.

«Россия пока не войдет в число стран, из которых с июля можно будет выезжать в страны Шенгена», — добавил Токовинин.

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