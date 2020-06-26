Мурашко рассказал об уровне заболеваемости COVID-19 в регионах России

Глава Министретсва здравоохранения Михаил Мурашко рассказал об эпидемиологической ситуации в российских регионах. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в ряде субъектов страны ситуация с заболеваемостью новым типом коронавируса COVID-19 остается тяжелой.

По его словам, остро вопрос стоит на территории Тувы, где уровень заболеваемости все еще высок.

Мурашко добавил, что остальные регионы России также находятся на разных стадиях борьбы с эпидемией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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