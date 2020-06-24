Онищенко назвал Красную площадь «самым безопасным местом в мире»
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Красная площадь, где прошел парад Победы, является сейчас «самым безопасным местом в мире», заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, все ветераны перед посещением парада «выдержали карантин», а присутствующие на первой трибуне проверены на коронавирус нового типа.
Проведение парада Победы изначально планировалось 9 мая, однако президент России Владимир Путин решил его перенести на 24 июня в связи с коронавирусом.
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