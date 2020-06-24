Попова: для проведения парада Победы предприняли все защитные меры

Для проведения парада Победы в Москве предприняты все необходимые меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словами, совершены все необходимые действия, чтобы свести к минимуму риски.

Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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