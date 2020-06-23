Путин назвал регионы, где ситуация с коронавирусом остается сложной

Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной.

«Обстановка в Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале остается сложной, но никого не оставим в беде», — сказал Путин.

При этом он отметил, что благодаря мерам в Москве и Московской области число заражений сократилось многократно.

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