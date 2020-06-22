Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

В эфире телеканала Mtavari Arkhi Габуния резко перешел на русский язык и обругал российского лидера.

Ранее в Грузии сообщили о задержании россиянина якобы за подготовку заказного убийства.

Глава оппозиционной телекомпании Mtavari Arkhi Ника Гварамия после заявил, что целью задержанного был именно Габуния, а также сказал, что подготовкой спецоперации якобы занимался глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров отметил, что эти обвинения являются глупостью, а также призвал Габунию извиниться за свои слова в адрес российского лидера.

Это не первый выпад журналиста в сторону российского президента. В 2019 году Габуния в эфире «Рустави-2» нецензурно выразился в отношении Путина и его покойных родителей.

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