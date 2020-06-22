Путин считает память о войне для россиян абсолютно священной

Президент России Владимир Путин заявил, что память о Великой Отечественной войне для россиян является абсолютно священной. Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил, что граждане России помнят об этом событии, о сражавшихся и погибших, а также о тех, кто всеми силами приближал Победу.

Об этом российский лидер сказал во время визита в главный храм Вооруженных сил страны и музейный комплекс «Дорога памяти».

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