Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
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Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как стало известно ранее, среда, 24 июня, была объявлена нерабочим днем в связи с проведением парада Победы.
До этого Президент России Владимир Путин перенес проведение парада из-за ситуации с коронавирусом.
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