ДНР открывает границы с Украиной и Россией

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) открывает границу с Украиной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на донецкий оперативный штаб по ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Жители ДНР смогут выехать на территорию Украины с понедельника, 22 июня, отметили в штабе. Там добавили, что пересечение границы в обратном направлении будет разрешено с 25 июня при соблюдении ряда условий по нераспространению коронавируса.

Кроме того, ДНР открывает границу с Россией и Луганской народной республикой (ЛНР), передает агентство со ссылкой на указ главы самопровозглашенной республики Дениса Пушилина.

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