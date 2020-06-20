Подозреваемый в убийстве студента в Волгограде объявлен в федеральный розыск
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Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Волгоградской области.
В причастности к преступлению подозревается житель Волгограда 1998 года Виталий Васильев, указано в сообщении. Молодой человек объявлен в федеральный розыск.
13 июня в центре Волгограда было обнаружено тело 17-летнего иностранного студента медицинского университета. Студенту было нанесено несколько ножевых ранений в различные части тела. Жертва скончалась на месте преступления.
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