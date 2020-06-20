Жительницу Астрахани подозревают в замуровывании сына в бетон

В Астраханской области правоохранительные органы задержали женщину, которая подозревается в убийстве 12-летнего сына. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель СУСК России по региону Андрей Хегай.

По данным следствия, родители ребенка обратились в полицию с заявлением о пропаже сына 6 марта. Правоохранители искали ребенка и нашли 19 июня его тело в бетоне под полом дома, который принадлежит его старшему брату. Следователи считают, что ребенок действительно ушел из дома, но вернулся домой под утро следующего дня. После этого он поссорился с матерью, и она его убила.

«В ходе ссоры мать ударила сына гантелей... Несовершеннолетний скончался на месте», — сказал Хегай.

Он отметила, что семья разными способами пыталась запутать следствие. В настоящее время мать ребенка задержана.

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