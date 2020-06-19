В Петербурге из-за грозы два человека погибли и трое пострадали

В Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре погибли ребенок и крановщик, еще три человека пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его данным, ребенок погиб в результате удара молнии, пострадали находившиеся рядом с ним женщина и ребенок, они были госпитализированы. Крановщик погиб при падении башенного крана высотой 54 метра.

В городе было нарушено энергоснабжение пяти домов, где проживают более 9 тысяч человек, упали более 30 деревьев, повреждены семь автомобилей. Кроме того, были подтоплены 15 участков автомобильных дорог и три набережные.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Санкт-Петербург вновь побил температурный рекорд 1905 года