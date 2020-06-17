В РПЦ ответили, изменилось ли отношение церкви к ЭКО

Патриаршая комиссия по делам семьи Русской православной церкви считает маловероятным изменение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в ближайшем будущем. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов, передает «Интерфакс».

Ранее заместитель управделами патриархии епископ Савва (Тутунова) высказал мнение, что отношение РПЦ к технологии ЭКО может измениться, так как сейчас появилась возможность не уничтожать т.н. «лишние» эмбрионы.

Лукьянов обратил внимание на то, что вопрос с ЭКО относится не только к разряду нравственно-этических, но также затрагивает репутацию Церкви.

По его словам, Церковь не может благословлять процедуру, после которой до 70% детей рождаются с разными отклонениями (официальная статистика Союза педиатров России), а при процедуре ЭКО в «естественном цикле» яйцеклетка погибает в 93% случаях.

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