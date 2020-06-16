В Японии за сутки коронавирус подтвердился у 44 человек

В Японии коронавирус за сутки подтвердился у 44 человек, что увеличивает общее число заражений, включая лайнер Diamond Princess, до 18 357, пишет минздрав страны.

Отмечается, что число новых случаев в Токио впервые за три дня опустилось ниже 40 — до 27.

В тяжелом состоянии сейчас находится 81 пациент. Всего в Японии от коронавируса выздоровели больше 16 тысяч, скончались 947 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.