Эксперты: число жертв коронавируса в США к октябрю превысит 201 тысячу
Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон прогнозирует, что количество жертв коронавируса в Соединенных Штатах к октябрю 2020 года превысит 201 тысячу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно модели, созданной специалистами университета, к 1 октябрю число умерших с COVID-19 достигнет отметки в 201 129.
По прогнозу экспертов университета, ежедневная смертность от коронавируса в США достигла своего пика 16 апреля — 2 287 умерших.
По последним данным, на начала пандемии в США зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом и 116 тысяч жертв.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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