Около 700 тысяч москвичей подали заявки на участие в голосовании по поправкам

Порядка 700 тысяч москвичей уже подали заявки на участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции России, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илью Массуха.

«Около 700 тысяч уже подали заявки», — сказал Массух.

В столице запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня.

Дистанционное голосование начнется в 10.00 25 июня на специальном портале и завершится в 20.00 30 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, старше 18 лет, у которых есть постоянная прописка в Москве.

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