Второй человек за сутки погиб из-за удара молнией под Новосибирском

Второй человек за минувшие сутки погиб в результате удара молнией в Новосибирской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета (СК) России Анастасию Кулешову.

В следственные органы поступило сообщение о гибели жителя Новосибирска рядом с бывшей деревней Кольцовка в результате удара молнией, отметила Кулешова. По данным следствия, мужчина 1972 года рождения приехал с друзьями на рыбалку.

Ранее сообщалось о 25-летнем мужчине, погибшем в результате удара молнии в рабочем поселке Коченево в Новосибирской области.

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