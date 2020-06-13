Второй человек за сутки погиб из-за удара молнией под Новосибирском
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Второй человек за минувшие сутки погиб в результате удара молнией в Новосибирской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета (СК) России Анастасию Кулешову.
В следственные органы поступило сообщение о гибели жителя Новосибирска рядом с бывшей деревней Кольцовка в результате удара молнией, отметила Кулешова. По данным следствия, мужчина 1972 года рождения приехал с друзьями на рыбалку.
Ранее сообщалось о 25-летнем мужчине, погибшем в результате удара молнии в рабочем поселке Коченево в Новосибирской области.
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