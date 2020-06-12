Путин вручил медали «Герой Труда» на церемонии в честь Дня России

Российский лидер Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» во время торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве в честь Дня Победы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что в апреле текущего года президент подписал указ о награждении медалями «Герой Труда» ряда лиц, в том числе президента ГБУ здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Леонида Рошаля.

Награду также получил народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин и другие.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин оценил высокую роль медиков в условиях пандемии

— Путин впервые присутствует при поднятии флага в День России на Поклонной горе