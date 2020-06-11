Путин уволил зампредседателя СК и замглавы Минюста

Президент России Владимир Путин снял со своих должностей зампредседателя Следственного комитета Илью Лазутова и замминистра юстиции Дениса Новака. Соответсвующий указ был выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Причины данного решения не приводятся.

Отмечается, что в соответствии с данным указом генерал-лейтенант внутренней службы Александр Хабаров получил пост заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Лазутов был зампредседателя СК с 2015 года, Новак занимал должность заместителя министра с 2017 года.