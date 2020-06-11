Мурашко перечислил регионы РФ с благоприятной ситуацией по COVID-19

Глава Минзрава России Михаил Мурашко заявил, что благоприятная обстановка с новой коронавирусной инфекцией зафиксирована в 21 регионе страны. Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».

Министр отметил, что по оценкам ведомства, в 21 регионе России наблюдается достаточно спокойная ситуация с коронавирусом.

«Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет. Можно назвать несколько регионов [где обстановка наиболее спокойная], например, Тюменская область. Москва дает хороший результат по снижению госпитализаций, по количеству заболевших», — сказал Мурашко.

По последним данным, в России выявлено более 500 тыс. случаев COVID-19, выздоровели свыше 260 тыс. человек, умерли 6 532 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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