Главный инженер ТЭЦ-3 в Норильске арестован по делу о разливе топлива

Норильский городской суд постановил заключить под стражу главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске Алексея Степанова по уголовному делу о разливе топлива. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Согласно решению суда, Степанов будет находиться под стражей до 31 июля включительно по статье 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и статье 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее существенный вред).

Накануне по данному делу были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, а также главный инженер Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Их тоже арестовали до 31 июля.

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске случилась разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.

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