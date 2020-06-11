Угрожавшего подбросить наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Угрожавшего подбросить жителю Москвы наркотики сотрудника Росгвардии уволили. Данную информацию подтвердил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин изданию «Подъём».

«Привлечение к строгой дисциплинарной ответственности — это наказание, в том числе предусматривающее меры вплоть до увольнения», — пояснил Грибакин.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, установленной в одной из московских квартир.

На записи видно, как два силовика зашли в квартиру к мужчине и пригрозили подбросить ему наркотики, если он продолжит слишком громко слушать музыку и мешать соседям.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Угрожавшего подбросить наркотики сотрудника Росгвардии привлекли к дисциплинарной ответственности

— В Росгвардии ознакомились с видео, на котором сотрудник угрожает подбросить наркотики