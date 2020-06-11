В Росгвардии ознакомились с видео, на котором сотрудник угрожает подбросить наркотики

В Росгвардии ознакомились с видеозаписью, на которой сотрудники ведомства угрожали подбросить мужчине наркотики. Об этом «Газете.Ru» заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Да, видел. Мы на этот ролик обратили внимание», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, установленной в одной из московских квартир.

На записи видно, как два силовика зашли в квартиру к мужчине и пригрозили подбросить ему наркотики, если он продолжит слишком громко слушать музыку и мешать соседям.

«В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину, в тюрьму поедешь, на зону на пять лет, хочешь?» — спросил росгвардеец мужчину и добавил, что жилец нарушает «закон города Москвы».

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