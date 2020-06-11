Московский зоопарк открывается для гостей

Московский зоопарк откроется для гостей во вторник, 16 июня, после трехмесячного перерыва. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Зоопарк будет работать с 07.30 до 22.00, при этом войти на его территорию можно будет до 21.00.

Отмечается, что гости при посещении зоосада должны будут соблюдать социальную дистанцию, а также надевать маски и перчатки.

Билеты можно приобрести только онлайн, на сайте зоопарка, так как кассы останутся закрытыми для избежания скопления очередей. Действуют также льготные билеты.

Пройти в зоопарк посетители смогут только через турникеты на главном входе.

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