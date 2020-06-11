Число случаев COVID-19 в США превысило 2 млн

В США число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции превысило 2 млн, свидетельствуют данный университета Джонса Хопкинса.

По последней информации, в Соединенных Штатах зафиксировано 2 000 464 случая COVID-19, из них 112 924 – с летальным исходом. Выздоровели 533 504 человека.

Страна занимает первое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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