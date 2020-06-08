Путин наградил знаком отличия «За наставничество» инфекциониста Малеева

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев
Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев
ТАСС

Глава государства Владимир Путин наградил знаком отличия «За наставничество» советника директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Виктора Малеева. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

«За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность», — сказано в указе.

Малеев — российский инфекционист, академик РАН, лауреат государственной премий и премии правительства России. Является ведущим специалистом московской инфекционной клинической больницы №2. Он работал в эпицентре серьезных эпидемий в разных странах, где боролся с холерой, чумой, с SARS, Эбола, а в настоящее время работает в условиях вспышки новой коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.