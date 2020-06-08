Путин наградил знаком отличия «За наставничество» инфекциониста Малеева

Глава государства Владимир Путин наградил знаком отличия «За наставничество» советника директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Виктора Малеева. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

«За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность», — сказано в указе.

Малеев — российский инфекционист, академик РАН, лауреат государственной премий и премии правительства России. Является ведущим специалистом московской инфекционной клинической больницы №2. Он работал в эпицентре серьезных эпидемий в разных странах, где боролся с холерой, чумой, с SARS, Эбола, а в настоящее время работает в условиях вспышки новой коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.