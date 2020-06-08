Еще 1633 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что общее число вылечившихся от нового коронавируса превысило 104 тысячи человек, передает оперативный штаб.

По ее словам, за минвушие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1633 человек.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 104347 человек», — сказала Ракова.

По последним данным, в России выявлено 467 тыс. случаев коронавируса, вылечились свыше 226 тыс. пациентов, скончались 5 859 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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