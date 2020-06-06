Министр культуры РФ рассказала о самочувствии после выздоровления от COVID-19

Министр культуры России Ольга Любимова, ранее вылечившаяся от коронавируса, рассказала о своем состоянии здоровья на встрече в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

На вопрос главы государства о самочувствии глава Минкультуры ответила, что чувствует себя хорошо.

Ранее пресс-секретарь министра Анна Усачева сообщила агентству, что у Любимовой обнаружили коронавирусную инфекцию. Самочувствие позволило министру работу на дому.

По состоянию на 6 июня в России выявлено 458 689 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 725 летальных исходов, выздоровело 221 388 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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