Коронавирус выявили у депутата Госдумы Ионина

Коронавирусную инфекцию выявили у депутата Государственной думы Дмитрия Ионина («Справедливая Россия»). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, диагноз ему поставили накануне, 4 июня.

«Сейчас еду в 24-ую горбольницу Екатеринбурга, будут решать - госпитализация или на домашнем лечении буду находиться», — уточнил Ионин.

Депутат отметил, что ранее у него была температура, но сейчас он чувствует себя нормально.

По состоянию на 5 июня в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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