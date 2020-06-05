Путин пообещал помочь приюту кошек из Тольятти

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с экологами и зоозащитниками в День эколога пообещал помочь приюту кошек из Тольятти «Кошкин дом». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава приюта Наталья Боброва рассказала президенту, что в период пандемии приют, который живет на пожертвования, испытывает сложности с финансированием.

Путин обещал подумать над помощью приютам, оказавшимся в такой ситуации.

«Мы вас услышали и вам поможем... Придумаем такой способ поддержки», — сказал президент.

Путин также назвал мерзкими проявления живодерства в обществе, о которых рассказали руководители приютов, и отметил, что тема экологического образования и воспитания экологической культуры очень важны.