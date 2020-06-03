20 аптек получили разрешение торговать лекарствами дистанционно

20 российских аптек получили разрешение дистанционно торговать лекарствами, продающимися без рецепта, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Сегодня уже 20 аптечных организаций... получили разрешение на торговлю, продажу безрецептурных лекарственных препаратов с доставкой непосредственно до самого пациента», — приводятся слова Мурашко.

В России выявлено 432 тыс. заражений коронавирусом, скончались 5215 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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