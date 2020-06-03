Путин не будет участвовать в международном саммите по вакцине от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет участвовать в саммите по борьбе с коронавирусом, который инициировала Британия, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, Россию на мероприятии не будут представлять на высшем уровне.

«Здесь нужно в министерство здравоохранения обращаться, к нашему специализированному ведомству», — добавил помощник Путина.

Global Vaccine Summit 2020 должен состояться 4 июня. В нем ожидается участие лидеров и представителей разных государств. Они должны обсудить возможность объединения усилий на международном уровне для создания вакцины от коронавируса.

В настоящее время в мире выявлено более 6,4 млн заболевших коронавирусом, выздоровели свыше 3 млн человек, а скончались — 382 822.

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