Байден намерен присутствовать на похоронах Джорджа Флойда

Бывший вице-президент Соединенных Штатов и кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден планирует присутствовать на похоронах афроамериканца Джорджа Флойда в Хьюстоне на следующей неделе. Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на заявление представителя похоронного бюро Fort Bend, которое занимается организацией церемонии, Латоррии Лемон.

Публичное прощание с Флойдом, погибшим из-за действий полиции, пройдет в понедельник, 8 июня. Во вторник, 9 июня, пройдет закрытая церемония.

Ранее стало известно, что все расходы по организации прощальных церемоний и похорон Флойда возьмет на себя американский боксер Флойд Мейвезер-младший. Планируется, что траурные церемонии пройдут в Хьюстоне, Миннесоте и Шарлотте.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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