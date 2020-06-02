В Росгвардии объяснили смерть жителя Екатеринбурга при задержании

Житель Екатеринбурга, погибший при задержании, угрожал бойцам спецназа и вел себя агрессивно, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Грибакина, погибший был причастен к разбойному нападению, в ходе которого угрожал персоналу магазина ножом. Кроме того, он оказал сопротивление прибывшим к нему домой сотрудникам полиции, использовал против них баллончик с жидкостью, в результате чего один полицейский был госпитализирован.

Когда в квартиру вошли бойцы спецотряда Росгвардии, екатеринбуржец начал им угрожать, держа в руках предмет, похожий на автоматическое оружие, рассказал Грибакин. Он добавил, что в сложившихся условиях было принято решение об открытии огня.

В квартире подозреваемого также обнаружили сумку с ножами и арбалетом, добавил представитель Росгвардии.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после убийства 27-летнего жителя Екатеринбурга при задержании.

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