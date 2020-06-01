Попова одобрила проведение голосования по поправкам в Конституцию 1 июля

Роспотребнадзор не против проведения голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, заявила глава ведомства Анна Попова в ходе рабочего совещания с президентом России Владимиром Путиным, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».

Попова отметила, что Роспотребнадзор разработал рекомендации, которые позволят исключить риски распространения новой коронавирусной инфекции на участках голосования.

О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию заявил президент России в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.