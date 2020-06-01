Мурашко рассказал о показателе детской смертности в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатель детской смертности в России на данный момент является одним из самых низких за всю историю. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня в Российской Федерации один из самых низких за всю историю показатель детской смертности», — сказал он.

Глава Минздрава отметил, что это говорит о том, что то внимание и те ресурсы, которые были вложены в детское здравоохранение, были не напрасны.

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