Подтопления в Подмосковье оценили в МЧС

В МЧС рассказали о ситуации с подтоплениями в Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в результате обильных осадков в зоне шести муниципальных образований Подмосковья пострадали более 120 приусадебных участков и 25 дачных домов.

Среди подтопленных оказались участки в городах Клин, Истра, Сергиев Посад, Красногорск, а также Можайск и Наро-Фоминск.

По данным МЧС, также из-за осадков пострадала одна дорога. Спасатели оказывают адресную помощь пострадавшим, а также проводят эвакуацию, где это необходимо.

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