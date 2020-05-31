Подтопления в Подмосковье оценили в МЧС
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В МЧС рассказали о ситуации с подтоплениями в Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, в результате обильных осадков в зоне шести муниципальных образований Подмосковья пострадали более 120 приусадебных участков и 25 дачных домов.
Среди подтопленных оказались участки в городах Клин, Истра, Сергиев Посад, Красногорск, а также Можайск и Наро-Фоминск.
По данным МЧС, также из-за осадков пострадала одна дорога. Спасатели оказывают адресную помощь пострадавшим, а также проводят эвакуацию, где это необходимо.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Московские власти рассказали о нанесенном дождями и ветром ущербе
— Май 2020 года в Москве стал самым влажным в истории
— Около 185% месячной нормы осадков выпало в Москве с пятницы