Мурашко назвал возможные сроки появления образцов вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил надежду, что первые образцы вакцины от коронавируса для медработников будут доступны в августе-сентябре. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надеюсь, что уже для медицинских работников, думаю, что в августе-сентябре, наверное, уже первые образцы будут доступны», — сказал он.

Мурашко добавил, что Минздрав также будет наблюдать, как покажет себя вакцина и в более широкой практике.

По последним данным, в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 4 555 человек, выздоровели 167 469.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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