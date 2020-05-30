Новым руководителем Росжелдора назначен Владимир Токарев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на пост главы Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Токарева. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации - руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, освободив его от занимаемой должности», — указано в документе.
Распоряжение подписано 29 мая 2020 года.
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