Новым руководителем Росжелдора назначен Владимир Токарев

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на пост главы Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Токарева. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации - руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, освободив его от занимаемой должности», — указано в документе.

Распоряжение подписано 29 мая 2020 года.

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