Путин обновил стратегию противодействия экстремизму
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Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизма до 2025 года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемую новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года», — говорится в указе.
Отмечается, что стратегия призвана продолжить государственную политику в сфере противодействия экстремизму.
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