В Турции с 1 июня разрешат междугородние поездки

В Турции с 1 июня смягчится ряд ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, в том числе будут разрешены междугородние поездки, заявил президент стран Реджеп Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Также жители Турции смогут вновь посещать пляжи, заповедники и парки.

Заработают кафе, музеи, детские сады.

Кроме того, с 1 июня к работе приступят госслужащие, ранее отправленные в отпуска или работавшие в «гибком» режиме.

Эрдоган также заявил, что Турция показала миру успех в борьбе против распространения коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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